СМИ: Минюст США заморозил в JPMorgan Chase $2 млрд из России
Министерство юстиции США заморозило $2 млрд, переведенные из России через JPMorgan для финансирования строительства турецкой АЭС «Аккую». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно The Wall Street Journal, средства были частью кредита Газпромбанка в $9 млрд. $3 млрд из которого ранее поступили через американский Citi в турецкий Ziraat Bank. Еще около $2 млрд были перечислены через JPMorgan. Следующий платеж должен был также составить $2 млрд, однако он был заморожен по решению Минюста США. Замороженная сумма, по данным источников, могла перенаправляться российским компаниям, что и привлекло внимание американского Минюста.
Администрация Байдена, изначально рассматривавшая конфискацию средств, однако ограничилась блокировкой, чтобы не обострять отношения с Турцией.
Проект «Аккую» стоимостью $20 млрд, призванный покрыть 10% потребностей Турции в электроэнергии, теперь сталкивается с риском срывов сроков. Так, в четверг, 30 января министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС "Аккую" вызвал задержку в полтора года в реализации проекта.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. АЭС состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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