СМИ: Минюст США заморозил в JPMorgan Chase $2 млрд из России

Согласно The Wall Street Journal, средства были частью кредита Газпромбанка в $9 млрд. $3 млрд из которого ранее поступили через американский Citi в турецкий Ziraat Bank. Еще около $2 млрд были перечислены через JPMorgan. Следующий платеж должен был также составить $2 млрд, однако он был заморожен по решению Минюста США. Замороженная сумма, по данным источников, могла перенаправляться российским компаниям, что и привлекло внимание американского Минюста.



Администрация Байдена, изначально рассматривавшая конфискацию средств, однако ограничилась блокировкой, чтобы не обострять отношения с Турцией.



Проект «Аккую» стоимостью $20 млрд, призванный покрыть 10% потребностей Турции в электроэнергии, теперь сталкивается с риском срывов сроков. Так, в четверг, 30 января министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС "Аккую" вызвал задержку в полтора года в реализации проекта.



АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. АЭС состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

