СМИ: Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Минюст России признал некоторые пункты законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет не соответствующими Конституции РФ, также ведомство не согласно с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от оплаты. Об этом пишут «Ведомости».

Ранее Минфин сообщил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект. При этом из перечня плательщиков налога исключат тех, кто платит единый сельскохозяйственный налог.

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По данным Минюста, документ признает налоговой базой сверхприбыль прошлых лет, пишет Газета.ру. Таким образом фактически придается обратная сила регулирующим такие правоотношения нормам, отмечает Ura.ru.

«Этот подход противоречит ст. 57 конституции ("Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют")», — отмечается в материале.

Также Минюст подчеркнул, что в заключении к законопроекту не были представлены «внятные основания» для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога, а также анализ финансовой деятельности, который подтверждает снижение уровня доходов таких организаций. Как отметили в ведомстве, каждое лицо должно уплачивать установленные законом налоги, которые имеют экономическое основание «и не могут быть произвольными».

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ФОТО: РИА Новости
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