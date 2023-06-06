СМИ: Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Минюст России признал некоторые пункты законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет не соответствующими Конституции РФ, также ведомство не согласно с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от оплаты. Об этом пишут «Ведомости».

Ранее Минфин сообщил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект. При этом из перечня плательщиков налога исключат тех, кто платит единый сельскохозяйственный налог.