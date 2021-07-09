США внесли в черный список три физлица и три компании из России

США добавили в черный список более 30 иноcтранных компаний, в том числе, российских и китайских. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра.

В частности, под ограничения американского Минторга попали три физлица и три компании из России: «Тесон», группа компаний «Радиант», «Трейд-компонент». По данным американской стороны, предприятия пытались провести закупки товаров «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».

Также в черный список Минторга попали китайские компании, и базирующиеся или имеющие представительства в других странах предприятия. В том числе, ограничения коснутся организаций из Великобритании, Канады, Нидерландов, Ирана, Пакистана, Турции, ОАЭ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в черный список США добавят более 10 китайских компаний из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне. По данным одного из источников, Минторг добавил в санкционный список 14 китайских компаний. Каких предприятий коснутся ограничения, не уточнялось.

