США внесли в черный список три физлица и три компании из России
США добавили в черный список более 30 иноcтранных компаний, в том числе, российских и китайских. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра.
В частности, под ограничения американского Минторга попали три физлица и три компании из России: «Тесон», группа компаний «Радиант», «Трейд-компонент». По данным американской стороны, предприятия пытались провести закупки товаров «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».
Также в черный список Минторга попали китайские компании, и базирующиеся или имеющие представительства в других странах предприятия. В том числе, ограничения коснутся организаций из Великобритании, Канады, Нидерландов, Ирана, Пакистана, Турции, ОАЭ.
Ранее агентство Reuters сообщало, что в черный список США добавят более 10 китайских компаний из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне. По данным одного из источников, Минторг добавил в санкционный список 14 китайских компаний. Каких предприятий коснутся ограничения, не уточнялось.
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