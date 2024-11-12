СМИ: Минсельхоз РФ признал снижение урожая разных культур от 2 до 15%

Уточняется, что наиболее заметно снизился объем урожая картофеля. В 2024 году он будет на 15% меньше, чем в 2023 году, и составит 6,8 миллиона тонн. При этом урожай прочих овощей открытого грунта сократился на 2%, составив пять миллионов.

На 12% меньше будут и показатели по зерновым (128,3 миллиона тонн). Урожай пшеницы сократится на 11% (86,9 миллиона), сахарной свеклы – на 6% (39,9 миллиона), плодов и ягод — на 7% (1,3 миллиона тонн). В ведомстве объяснили ситуацию тяжелыми погодными условиями.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий сообщила «Радиоточке НСН», что заморозки, которые наблюдались в России и некоторых других странах в мае 2024 года, привели к повышению стоимости яблок.

