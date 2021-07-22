СМИ: Минсельхоз поручил найти способы снизить цену на продукты

Минсельхоз поручил региональному руководству разобраться с поставками овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на формирование цены, сообщил «Коммерсантъ».

«От хлеба до бананов». Цены на базовые продукты могут вырасти уже через месяц

По словам замминистра Джамбулата Хатуова, около 50% овощей открытого грунта продают через посредников и трейдеров, что повышает цену на эти товары.

Дополнительной мерой может стать увеличение компенсации затрат на строительство овощехранилищ на Дальнем Востоке и в Арктике. Предполагается, что компенсацию повысят с 20% до 40%.

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