СМИ: Минсельхоз поручил найти способы снизить цену на продукты
Минсельхоз поручил региональному руководству разобраться с поставками овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на формирование цены, сообщил «Коммерсантъ».
По словам замминистра Джамбулата Хатуова, около 50% овощей открытого грунта продают через посредников и трейдеров, что повышает цену на эти товары.
Дополнительной мерой может стать увеличение компенсации затрат на строительство овощехранилищ на Дальнем Востоке и в Арктике. Предполагается, что компенсацию повысят с 20% до 40%.
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