СМИ: Минсельхоз поручил найти способы снизить цену на продукты

По словам замминистра Джамбулата Хатуова, около 50% овощей открытого грунта продают через посредников и трейдеров, что повышает цену на эти товары.

Дополнительной мерой может стать увеличение компенсации затрат на строительство овощехранилищ на Дальнем Востоке и в Арктике. Предполагается, что компенсацию повысят с 20% до 40%.

