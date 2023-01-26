СМИ: Напитки Jagermeister и Johnnie Walker начнут ввозить в Россию по параллельному импорту
Российские дистрибьюторы алкоголя могут начать продажу ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker в рамках параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.
По данным издания, структура компании Beluga Group «Синергия импорт» зарегистрировала указанные бренды в декабре. Дистрибьютор планирует поставку около 200 тысяч бутылок Jagermeister и более 300 тысяч бутылок Johnnie Walker. Источники отмечают, что компания может закупить больше брендов и партий напитков, чем указано в реестре.
Кроме того, ввозить алкоголь по параллельному импорту намерена «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с компанией Luding Group. Организация получила декларации на напитки Jagermeister, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jim Beam и Macallan.
Отмечается, что партии ликера и виски перечисленных брендов зарегистрировала компания «Бристоль Ритейл Логистикс», которая входит в одну группу с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».
Крупные зарубежные производители крепких напитков ушли из России после начала спецоперации на Украине. Свою деятельность приостановили производители виски Jack Daniel’s, Johnnie Walker и White Horse, водки Finlandia и Smirnoff, пива Guinness, джина Gordon's. Позже стало известно, что поставки в РФ прекратил и производитель ликера Jägermeister. Минпромторг России выступил с предложением внести виски, коньяк, игристое вино и шампанское разных брендов в список товаров для параллельного импорта.
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