СМИ: Напитки Jagermeister и Johnnie Walker начнут ввозить в Россию по параллельному импорту

Российские дистрибьюторы алкоголя могут начать продажу ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker в рамках параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

По данным издания, структура компании Beluga Group «Синергия импорт» зарегистрировала указанные бренды в декабре. Дистрибьютор планирует поставку около 200 тысяч бутылок Jagermeister и более 300 тысяч бутылок Johnnie Walker. Источники отмечают, что компания может закупить больше брендов и партий напитков, чем указано в реестре.

Кроме того, ввозить алкоголь по параллельному импорту намерена «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с компанией Luding Group. Организация получила декларации на напитки Jagermeister, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jim Beam и Macallan.

Отмечается, что партии ликера и виски перечисленных брендов зарегистрировала компания «Бристоль Ритейл Логистикс», которая входит в одну группу с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».

Крупные зарубежные производители крепких напитков ушли из России после начала спецоперации на Украине. Свою деятельность приостановили производители виски Jack Daniel’s, Johnnie Walker и White Horse, водки Finlandia и Smirnoff, пива Guinness, джина Gordon's. Позже стало известно, что поставки в РФ прекратил и производитель ликера Jägermeister. Минпромторг России выступил с предложением внести виски, коньяк, игристое вино и шампанское разных брендов в список товаров для параллельного импорта.

