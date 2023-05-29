СМИ: Минпромторг предложил изменить систему оценки локализации автомобилей
Минпромторг России предложил изменить систему локализации автомобилей, производимых в стране. Об этом пишут «Ведомости».
В российской автопромышленности с 2019 года используют балльную систему, в зависимости от количества баллов оценивают, является ли машина российской и может ли производитель участвовать в госзакупках и программах поддержки спроса.
Предполагается, что в рамках системы оценки локализации баллы будут перераспределены от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей авто в пользу компонентов техники. Изменения призваны стимулировать оперативное освоение производства комплектующих, критически важных для сборки машин.
В отрасли негативно восприняли возможные нововведения. Источники отмечают, что изменения затруднят получение компенсации утилизационного сбора, спровоцируют повышение цен на машины, кроме того, меры «дискриминируют» производителей в РФ, вложивших миллиарды в локализацию работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru