СМИ: Минпромторг предложил изменить систему оценки локализации автомобилей

В российской автопромышленности с 2019 года используют балльную систему, в зависимости от количества баллов оценивают, является ли машина российской и может ли производитель участвовать в госзакупках и программах поддержки спроса.

Предполагается, что в рамках системы оценки локализации баллы будут перераспределены от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей авто в пользу компонентов техники. Изменения призваны стимулировать оперативное освоение производства комплектующих, критически важных для сборки машин.

В отрасли негативно восприняли возможные нововведения. Источники отмечают, что изменения затруднят получение компенсации утилизационного сбора, спровоцируют повышение цен на машины, кроме того, меры «дискриминируют» производителей в РФ, вложивших миллиарды в локализацию работ.

