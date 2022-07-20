СМИ: Минпромторг поддержал заморозку транспортного налога для покупателей российских авто

Ранее ввести временный мораторий на налог для покупателей российских авто предложил депутат Виталий Милонов.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — говорится в письме Мантурова парламентарию.

Вместе с тем в Минпромторге отметили, что за вопрос налогов отвечает Минфин; ведомство пока не получало предложение.

По словам партнера международной коллегии адвокатов J&S Константина Ерохина, нововведение могло бы «существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», отмечает телеканал «360». Однако среди отечественных автомобилей мало машин такого класса, в основном российские модели оснащены двигателем мощностью не больше 150 л.с., и налог на них не превышает 10 тысяч рублей в год. Таким образом, предложение об отмене транспортного налога станет в большей степени мерой продвижения отечественного автопрома.

