СМИ: Минпромторг поддержал заморозку транспортного налога для покупателей российских авто
Минпромторг поддержал инициативу об освобождении от транспортного налога на два-три года россиян, которые приобрели отечественные автомобили. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо главы министерства Дениса Мантурова.
Ранее ввести временный мораторий на налог для покупателей российских авто предложил депутат Виталий Милонов.
«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — говорится в письме Мантурова парламентарию.
Вместе с тем в Минпромторге отметили, что за вопрос налогов отвечает Минфин; ведомство пока не получало предложение.
По словам партнера международной коллегии адвокатов J&S Константина Ерохина, нововведение могло бы «существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», отмечает телеканал «360». Однако среди отечественных автомобилей мало машин такого класса, в основном российские модели оснащены двигателем мощностью не больше 150 л.с., и налог на них не превышает 10 тысяч рублей в год. Таким образом, предложение об отмене транспортного налога станет в большей степени мерой продвижения отечественного автопрома.
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