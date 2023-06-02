СМИ: Минпромторг обсуждает ограничение параллельного импорта вычислительной техники
Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает вариант ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Ограничить поставки могут следующих производителей: HPE, Acer, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, IBM, Dell, и других.
Ранее Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей выдвинул идею о введении государственного кешбэка с покупок электроники на российских операционных системах. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что сегодня отечественная электроника почти не предлагается на российском рынке, в той продукции, которая выпускается под отечественными брендами в Китае, очень мало комплектующих из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru