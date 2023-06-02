СМИ: Минпромторг обсуждает ограничение параллельного импорта вычислительной техники

Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает вариант ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Ограничить поставки могут следующих производителей: HPE, Acer, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, IBM, Dell, и других.