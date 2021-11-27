СМИ: Министерскую конференцию ВТО отложат из-за коронавируса

Министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была состояться 30 ноября-3 декабря в Женеве, вновь отложили из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Как отмечают собеседники агентства, основной причиной переноса конференции стали опасения, связанные с обстановкой в сфере здравоохранения, в том числе выявлением нового штамма COVID-19.

Ранее 12-ю министерскую конференцию планировали провести 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане, однако мероприятие перенесли из-за распространения инфекции. Конференция с участием министров торговли 164 стран и территорий - членов ВТО собирается один раз в два года. Одиннадцатая встреча министров проходила в 2017 году в Буэнос-Айресе.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Субботин
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