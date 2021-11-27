СМИ: Министерскую конференцию ВТО отложат из-за коронавируса
Министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была состояться 30 ноября-3 декабря в Женеве, вновь отложили из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечают собеседники агентства, основной причиной переноса конференции стали опасения, связанные с обстановкой в сфере здравоохранения, в том числе выявлением нового штамма COVID-19.
Ранее 12-ю министерскую конференцию планировали провести 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане, однако мероприятие перенесли из-за распространения инфекции. Конференция с участием министров торговли 164 стран и территорий - членов ВТО собирается один раз в два года. Одиннадцатая встреча министров проходила в 2017 году в Буэнос-Айресе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- СМИ: Министерскую конференцию ВТО отложат из-за коронавируса
- ВОЗ: ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон»
- Уральскому блогеру дали 14 лет колонии за мошенничество и вымогательство
- Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»
- В Петербурге вакцинацию прошли более 2,5 млн человек
- Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским
- Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово
- США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса
- Главред Sota.vision, правозащитник Еланчик признан Минюстом СМИ-иноагентом
- «Нормальный»: Карпин оценил жребий сборной РФ в стыках ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru