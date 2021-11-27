СМИ: Министерскую конференцию ВТО отложат из-за коронавируса

Как отмечают собеседники агентства, основной причиной переноса конференции стали опасения, связанные с обстановкой в сфере здравоохранения, в том числе выявлением нового штамма COVID-19.

Ранее 12-ю министерскую конференцию планировали провести 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане, однако мероприятие перенесли из-за распространения инфекции. Конференция с участием министров торговли 164 стран и территорий - членов ВТО собирается один раз в два года. Одиннадцатая встреча министров проходила в 2017 году в Буэнос-Айресе.

