Евросоюз подал иск в ВТО против России

Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России из-за мер, не позволяющих европейским компаниям продавать товары государственным предприятиям из РФ. Об этом сообщается на сайте ВТО.

ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО по ограничениям на поставки для госкомпаний

При этом не уточняется, о каких товарах идет речь, пишут Известия.

Отмечается, что ЕС запросил у ВТО консультации «относительно российских мер, которые, по утверждениям ЕС, являются частью программы импортозамещения».

На минувшей неделе Еврокомиссия от имени ЕС запросила консультации с РФ в ВТО из-за ряда мер, «которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», напоминает телеканал «360».

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