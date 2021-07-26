Евросоюз подал иск в ВТО против России

При этом не уточняется, о каких товарах идет речь, пишут Известия.

Отмечается, что ЕС запросил у ВТО консультации «относительно российских мер, которые, по утверждениям ЕС, являются частью программы импортозамещения».

На минувшей неделе Еврокомиссия от имени ЕС запросила консультации с РФ в ВТО из-за ряда мер, «которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», напоминает телеканал «360».

