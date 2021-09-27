СМИ: Минфин запланировал реформу накопительных пенсий в России

Министерство финансов РФ поддержало идею перехода «замороженной» накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили источники издания, глава Минфина Антон Силуанов 24 сентября провел соответствующее совещание. Отмечается, что министерство поддержало введение для участников добровольных программ системы гарантирования прав. Кроме того, в Минфине высказались за отказ от учета при определении налоговой базы для взимания налогов с пенсий по договорам, которые заключены в пользу членов семьи, отмечает Ura.ru.

Министерство согласовало концепцию трансформации накопительного компонента ОПС, «замороженного» с 2014 года, в стандартизированную схему НПО с едиными правилами. При этом доработка концепции продолжается: пока не прописаны стимулы для добровольного перехода россиян в новую систему, налоговые вычеты, софинансирование, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаПенсияАнтон СилуановМинфин РФ
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