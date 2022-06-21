СМИ: Минфин предложил ввести новые льготы при уплате НДФЛ

Минфин считает, что для «повышения объективности, социальной справедливости и решения неурегулированных вопросов» следует освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и другие предусмотренные законодательством компенсационные выплаты при увольнении работника. Сейчас суммы компенсации сотруднику, покинувшему прежнее место работы, облагаются НДФЛ. При этом налог платить не нужно в случае ликвидации компании, пишет Ura.ru.

Кроме того, в Минфине предлагают расширить возможности социального налогового вычета на оплату медицинских услуг для недееспособных детей, отменив возрастное ограничение до 18 лет. Также ведомство хочет разрешить регионам уменьшать минимальный срок владения имуществом, чтобы освободить граждан от НДФЛ при сделках с недвижимостью.

