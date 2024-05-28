СМИ: Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт
Минфин разработал законопроект о введении акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, пишут «Ведомости».
В таком случае подакцизными товарами станет фармпродукция, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.
Представитель Минфина сообщил, что этот вопрос сейчас только прорабатывается, а ФАС попросила ведомство дополнительно проанализировать влияние инициативы на цены.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об усилении государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции.
До этого Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства, в систему маркировки «Честный знак», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru