СМИ: Минфин предложил увеличить НДПИ для «химиков» и металлургов
Министерство финансов РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для экспортёров химической и металлургической продукции вырастет в 3,5 раза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Речь идёт, в частности, о добыче калийных солей, апатитовых и фосфоритовых руд, чистого хлористого натрия, природной соли, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья. Как отмечается в материале, мера может затронуть такие компании как «ФосАгро», «Уралкалий», «Еврохим», «Норникель», «РусАЛ» и НЛМК. Поправки уже раскритиковало металлургическое лобби.
Источники «Интерфакса» утверждают, что предложенные поправки на распространяются на добычу алмазов и драгметаллов.
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