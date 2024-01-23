СМИ: Минфин намерен повысить НДПИ для угольной отрасли

В конце 2023 правительство исключило угольные компании из-под действия курсовых экспортных пошлин. По словам первого зампреда правительства Кузбасса Игоря Малахова, теперь Минфин заинтересован в компенсации 150 миллиардов бюджета в год при курсе 90 рублей за доллар.

Согласно «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы», которые представлены на сайте ведомства, налоговая нагрузка в угольной отрасли является самой низкой в горно-металлургическом секторе. Уточняется, что доля рентных налогов в угле составляет всего 2%.

В этой связи повышение НДПИ для угольщиков выглядит обоснованным. Однако, по данным издания, экспорт сырья из Кузбасса через западные порты на данный момент приносит убытки. По итогам 2023 года добыча там упала на 4%, а экспорт — на 5%. Ожидается, что в текущем году стоимость энергетического угля снизится на 12,5%. Основной причиной такой тенденции стали большие запасы угля в Китае и восстановленная им импортная пошлина.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщал, что доходы от продажи российской нефти в 2023 году составили нулевой вклад в рост ВВП. В Минфине РФ также заявили, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций, напоминает «Радиоточка НСН».

