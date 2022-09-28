СМИ: Минэкономразвития ожидает укрепления доллара до 66 рублей к концу года
Доллар в декабре укрепится по отношению к рублю, курс американской валюты составит 66 рублей. Об этом пишет «Ведомости», ссылаясь на прогноз экспертов Минэкономразвития по социально-экономическому развитию на 2023–2025 годы.
Согласно базовому сценарию, в сентябре средний курс доллара будет на уровне 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля. При этом в декабре американская валюта укрепится до 66,2 рубля. К концу года рубль может потерять к доллару около 8% по сравнению с сентябрем.
В среднем в IV квартале курс доллара составит 64,4 рубля, за весь прошедший год – 68,1 рубля.
По прогнозам Минэкономразвития, в 2023 году курс доллара достигнет отметки 68,3 рубля. При этом в декабре следующего года валюта дойдет до пиковых значений в 70,2 рубля. Впоследствии курс ослабнет до 70,9 рубля в 2024 году, до 72,2 рубля — в 2025-м.
В мае министерство прогнозировало средний курс доллара в декабре на уровне 76,4 рубля, в целом за 2022 год – 76,7 рубля.
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