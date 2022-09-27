Названы причины аномального роста рубля
Российская национальная валюта по ряду причин продолжает укрепление, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Сергея Суверова.
По его словам, рост рубля связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций западных стран против НКЦ в связи с проведением референдумов в ЛДНР и на освобожденных территориях. Это уменьшит спрос на доллары и евро. Как отметил эксперт, против американской валюты также играют валютные ограничения.
Суверов подчеркнул, что падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление доллара на мировых рынках могут негативно сказаться на рубле.
В ближайшие дни страны Запада начнут «усиление курса по исключению России из международной торговли». Из-за этого рубль стабилизируется на уровне 65—70 рублей за доллар и евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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