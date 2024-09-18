СМИ: Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году на 35%

Среднемесячные номинальные заработные платы в России за четыре года вырастут на 35%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

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Как ожидается, в 2027 году средние зарплаты в месяц до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок увеличатся с нынешних 88 285 до 119 296 рублей. Так, в текущем году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% (74 854 рублей), в 2025-м — на 13,2% (99 952 рубля), в 2026-м — на 10,2% (110 169 рублей), еще через год они прибавят 8,3%.

Минэкономразвития значительно изменило свои оценки, представленные в апреле. Так, ведомство прогнозировало среднемесячную зарплату в 2024 году на уровне 84 тысяч рублей, в 2027-м — 103 403 рубля.

По данным Росстата, за первую половину текущего года зарплаты в РФ выросли на 18,1% в годовом выражении. Они достигли отметки 83 582 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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