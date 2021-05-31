СМИ: Мантуров 1 июня проведет совещание с металлургами

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во вторник проведет совещание с металлургами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, он получил приглашение на встречу с главой Минпромторга, однако повестки совещания пока нет.

«Да, совещание запланировано на завтра, тема — цены на металлопродукцию», — сообщил источник РИА Новости в одной из металлургических компаний.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 млрд рублей. По его словам, компании «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа». Белоусов добавил, что средства необходимо вернуть в бюджет в виде налога.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился, что изменение налогообложения металлургической отрасли возможно в качестве исключения. При этом эксперт подчеркнул, что у властей нет четкой и эффективной стратегии борьбы с проявлениями монополии.

