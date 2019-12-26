СМИ: Малоимущих освободят от НДФЛ за счет остальных россиян

26 декабря 201910:49

Российские власти обсуждают возможность освобождения от налогов малоимущих граждан, при этом НДФЛ для всех может увеличиться. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию источников в российском кабинете министров. Инициатива может быть воплощена в жизнь в каком-то виде в самое ближайшее время, ради видимости борьбы за социальную справедливость, утверждает издание.

Уточняется, что речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих с доходами до 10 тысяч рублей, а о введении вычета в полтора прожиточного минимума для всех граждан страны. Однако, для компенсации части потерь бюджета ставку НДФЛ могут поднять до 16% для всех россиян, отмечает Ura.ru.

«Поддержать штаны». Власти могут отменить НДФЛ для малоимущих

Уже подсчитано, что регионам, в бюджеты которых зачисляется налог на доходы физических лиц, такая реформа будет стоить 1-1,5 триллиона рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о поддержке идеи отмены НДФЛ для мало зарабатывающих россиян.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента пока не сформирована однозначная позиция по этому вопросу. Против отмены НДФЛ для малоимущих выступает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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