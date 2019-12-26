СМИ: Малоимущих освободят от НДФЛ за счет остальных россиян

Российские власти обсуждают возможность освобождения от налогов малоимущих граждан, при этом НДФЛ для всех может увеличиться. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию источников в российском кабинете министров. Инициатива может быть воплощена в жизнь в каком-то виде в самое ближайшее время, ради видимости борьбы за социальную справедливость, утверждает издание.

Уточняется, что речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих с доходами до 10 тысяч рублей, а о введении вычета в полтора прожиточного минимума для всех граждан страны. Однако, для компенсации части потерь бюджета ставку НДФЛ могут поднять до 16% для всех россиян, отмечает Ura.ru.