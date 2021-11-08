СМИ: майнинг криптовалют могут обложить налогом

Министерство экономического развития предложило приравнять майнинг криптовалюты к предпринимательской деятельности и обложить налогом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Госдуму.

В ведомстве уверены, что добыча криптовалют подходит под определение предпринимательской деятельности, которое дано в Гражданском кодексе. Легализация майнинга выгодна как государству, так и криптоиндустрии, считают в министерстве.

По информации издания, инициативу поддержали в Министерстве энергетики. В ведомстве считают, что введение налога на майнинг необходимо, ведь при добыче криптовалюты значительно увеличивается потребление электроэнергии. Также предложение одобрили в Минфине и Госдуме.