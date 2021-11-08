СМИ: майнинг криптовалют могут обложить налогом
Министерство экономического развития предложило приравнять майнинг криптовалюты к предпринимательской деятельности и обложить налогом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Госдуму.
В ведомстве уверены, что добыча криптовалют подходит под определение предпринимательской деятельности, которое дано в Гражданском кодексе. Легализация майнинга выгодна как государству, так и криптоиндустрии, считают в министерстве.
По информации издания, инициативу поддержали в Министерстве энергетики. В ведомстве считают, что введение налога на майнинг необходимо, ведь при добыче криптовалюты значительно увеличивается потребление электроэнергии. Также предложение одобрили в Минфине и Госдуме.
В то же время Центробанк высказался против идеи Минэкономразвития. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — объяснили в Центральном банке.
Сейчас вопрос о приравнивании майнеров к предпринимателям обсуждается с представителями бизнеса, чтобы в ближайшее время представить проекты реализации.
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