Курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей
14 ноября 202415:54
Курс американского доллара впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 100 рублей. Об этом сообщает Investing.com.
По данным портала на 15:26 мск 14 ноября доллар прибавил в цене 1,78% и подорожал до 100,24 рубля.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров.
По мнению бизнесменов, это позволит участникам торговли не страдать от волатильности валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru