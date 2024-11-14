Курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей

Курс американского доллара впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 100 рублей. Об этом сообщает Investing.com.

Курс биткоина достиг 91 тысячи долларов и установил новый рекорд

По данным портала на 15:26 мск 14 ноября доллар прибавил в цене 1,78% и подорожал до 100,24 рубля.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров.

По мнению бизнесменов, это позволит участникам торговли не страдать от волатильности валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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