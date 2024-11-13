Курс биткоина достиг 91 тысячи долларов и установил новый рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые в истории превысила 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

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В частности, по состоянию на 17:31 мск 13 ноября криптовалюта подорожала на 5,36% и достигла достигла рекордных 90 088 долларов.

Через несколько минут биткоин вновь обновил рекорд, прибавив ещё 5,81%. В результате курс поднялся до 91 тысячи долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что криптовалюты не следует рассматривать в качестве инструмента инвестиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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