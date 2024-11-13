Курс биткоина достиг 91 тысячи долларов и установил новый рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые в истории превысила 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
В частности, по состоянию на 17:31 мск 13 ноября криптовалюта подорожала на 5,36% и достигла достигла рекордных 90 088 долларов.
Через несколько минут биткоин вновь обновил рекорд, прибавив ещё 5,81%. В результате курс поднялся до 91 тысячи долларов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что криптовалюты не следует рассматривать в качестве инструмента инвестиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru