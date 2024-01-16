СМИ: крупные российские компании начали массово покидать Кипр
Крупный российский бизнес массово покидает Кипр. Об этом пишет местная газета «Филелефтерос».
Издание отметило, что более 10 гигантов ушли навсегда. Это радикально меняет сферу финансовых услуг на Кипре, констатировали журналисты.
Газета обратила внимание, что последние месяцы несколько десятков крупных российских компаний объявили о своем намерении покинуть остров.
«Ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - говорится в статье.
По информации газеты Politis, власти Кипра предписали местным финансовым организациям прекратить все операции с рублем, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане
- GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в сентябре 2024 года
- СМИ: крупные российские компании начали массово покидать Кипр
- Депутаты и сенаторы предложили дать ЦБ право ограничивать выдачу ипотек
- Жительница ХМАО выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей
- Губернатор Арканзаса вышел из гонки за президентский пост
- Ilta-Sanonat: Финляндия не откроет границу с РФ в феврале
- Украинский телеканал показал карту России с Крымом
- Адвоката Навального Михайлову заочно обвинили в экстремизме
- Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru