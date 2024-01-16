СМИ: крупные российские компании начали массово покидать Кипр

Издание отметило, что более 10 гигантов ушли навсегда. Это радикально меняет сферу финансовых услуг на Кипре, констатировали журналисты.

Газета обратила внимание, что последние месяцы несколько десятков крупных российских компаний объявили о своем намерении покинуть остров.

«Ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - говорится в статье.

По информации газеты Politis, власти Кипра предписали местным финансовым организациям прекратить все операции с рублем, сообщает «Радиоточка НСН».

