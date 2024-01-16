СМИ: крупные российские компании начали массово покидать Кипр

Крупный российский бизнес массово покидает Кипр. Об этом пишет местная газета «Филелефтерос».

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Издание отметило, что более 10 гигантов ушли навсегда. Это радикально меняет сферу финансовых услуг на Кипре, констатировали журналисты.

Газета обратила внимание, что последние месяцы несколько десятков крупных российских компаний объявили о своем намерении покинуть остров.

«Ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - говорится в статье.

По информации газеты Politis, власти Кипра предписали местным финансовым организациям прекратить все операции с рублем, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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