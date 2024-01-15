Акционеры «Тинькофф» согласовали переезд компании в Россию

Акционеры головной структуры «Тинькофф банка» TCS Group одобрили редомиляцию с Кипра в Россию, следует из сообщения компании.

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Местом нахождения компании будет являться остров Русской во Владивостоке, уточнили в TCS Group.

Компания подаст соответствующее заявление в регистрационный орган Кипра. Также группа внесет необходимые изменения в устав и уставный капитал, говорится в сообщении.

Совет директоров VK в августе 2023 года одобрил редомиляцию в Россию. Компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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