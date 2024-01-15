Акционеры «Тинькофф» согласовали переезд компании в Россию
15 января 202420:25
Акционеры головной структуры «Тинькофф банка» TCS Group одобрили редомиляцию с Кипра в Россию, следует из сообщения компании.
Местом нахождения компании будет являться остров Русской во Владивостоке, уточнили в TCS Group.
Компания подаст соответствующее заявление в регистрационный орган Кипра. Также группа внесет необходимые изменения в устав и уставный капитал, говорится в сообщении.
Совет директоров VK в августе 2023 года одобрил редомиляцию в Россию. Компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru