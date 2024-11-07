СМИ: Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в магазины
Крупнейший производитель индейки в России группа компаний «Дамате» проинформировала торговые сети, что с середины октября до 10 января 2025 года сократит плановые объемы производства и поставок птицы, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо компании и источники.
Как уточняется в документе, компания была вынужденно «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку» из-за повреждения системы обеспечения микроклимата на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Часть заказов предприятия при этом разместили в Пензенской области.
Как рассказал гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров, из-за простоя части мощностей на «Индюшкином дворе» производство может снизиться на 30% от объема 2023 года.
Пресс-служба X5 Group ранее сообщила, что в магазинах ограничат наценку на яйца и мясо. В «Пятерочке» и «Перекрестке» она не будет превышать 5%. При этом эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что ограничение наценки на яйца и мясо нерыночными методами — далеко не самое разумное решение государства, поскольку после искусственного сдерживания цен будет еще более сильный рост, чем прежде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru