СМИ: Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в магазины

Как уточняется в документе, компания была вынужденно «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку» из-за повреждения системы обеспечения микроклимата на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Часть заказов предприятия при этом разместили в Пензенской области.

Как рассказал гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров, из-за простоя части мощностей на «Индюшкином дворе» производство может снизиться на 30% от объема 2023 года.

Пресс-служба X5 Group ранее сообщила, что в магазинах ограничат наценку на яйца и мясо. В «Пятерочке» и «Перекрестке» она не будет превышать 5%. При этом эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что ограничение наценки на яйца и мясо нерыночными методами — далеко не самое разумное решение государства, поскольку после искусственного сдерживания цен будет еще более сильный рост, чем прежде.

