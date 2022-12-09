СМИ: Крупнейший в мире производитель iPhone построит новые фабрики в Индии

Отмечается, что Foxconn вложила огромную сумму денег в развитие своей дочерней компании в Индии. Так, инвестиции пойдут на запуск новых производственных линий для выпуска iPhone и iPad.

Согласно данным издания, Foxconn усиливает свои позиции в Индии вслед за решением Apple сократить число производственных точек в Китае. Также на мотивы Foxconn повлияли продолжающиеся протесты сотрудников на китайских фабриках. Подчеркивается, что проблемы Foxconn в Китае уже вызвали перебои в поставках iPhone 14 Pro.

Ранее агентство Reuters сообщило, что сотрудники Foxconn Technology Group бастуют, они недовольны условиями оплаты труда, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, выяснилось, что специалисты, работавшие в условиях жестких мер безопасности, получат обещанные деньги лишь в том случае, если проработают до марта 2023 года.

