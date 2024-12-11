СМИ: Кондитерские изделия подорожают к Новому году на 10-20%

Шесть производителей кондитерских изделий планируют повысить стоимость своей продукции в декабре 2024 года на фоне подорожания ее себестоимости на 28%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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По данным издания, булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» уведомил ретейлеров о планируемом повышении стоимости вафель и конфет. В свою очередь компания Konfesta увеличит отпускную цену конфет на 20%. Strock поднимет стоимость на продукцию на 15%.

Также об изменении цен проинформировали компании «Акконд» и «Славянка», однако предприятия не привели деталей.

Ранее сообщалось, что набор из 19 продуктов для новогоднего стола в 2024 году подорожал на 11,4% и обойдется россиянам почти в 8,1 тысячи рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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