СМИ: Ключевая ставка ЦБ может вернуться к историческому максимуму
Совет директоров Центробанка может повысить ключевую ставку, пишет РБК со ссылкой на экспертов.
Большинство аналитиков ожидает, что такое решение будет принято на заседании 25 октября. Однако отдельные эксперты также допускают, что ключевую ставку поднимут до 21 или 22%. При этом главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что среди сценариев, которые доступны регулятору, есть и сохранение текущей ключевой ставки. Он также добавил, что подобный исход маловероятен.
Ключевая ставка была повышена до 20% в конце февраля 2022, с началом спецоперации. Уже весной того же года Центробанк смягчил политику.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что решение по ключевой ставке пока не предопределено. По ее словам, продолжается анализ поступающих данных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru