Силуанов: Инфляционного роста в России нет

«Если посмотреть неделю на инфляцию, она меньше, чем за прошлую неделю, чем неделей раньше», — отметил министр.

По его словам, сокращается постепенно и кредитование.

Силуанов призвал не верить тем, кто называет бюджет страны проинфляционным. Он добавил, что финансовый план, наоборот, учитывает задачи по снижению инфляционного давления.

Ранее экономист Евгений Змиев в разговоре с НСН предрек доллар по 150 рублей и вспомнил дефолт 1998 года.



