Силуанов: Инфляционного роста в России нет

Инфляция в России сокращается, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщают «Известия».

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«Если посмотреть неделю на инфляцию, она меньше, чем за прошлую неделю, чем неделей раньше», — отметил министр.

По его словам, сокращается постепенно и кредитование.

Силуанов призвал не верить тем, кто называет бюджет страны проинфляционным. Он добавил, что финансовый план, наоборот, учитывает задачи по снижению инфляционного давления.

Ранее экономист Евгений Змиев в разговоре с НСН предрек доллар по 150 рублей и вспомнил дефолт 1998 года.


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ФОТО: РИА Новости
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