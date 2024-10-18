Силуанов: Инфляционного роста в России нет
18 октября 202418:57
Инфляция в России сокращается, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщают «Известия».
«Если посмотреть неделю на инфляцию, она меньше, чем за прошлую неделю, чем неделей раньше», — отметил министр.
По его словам, сокращается постепенно и кредитование.
Силуанов призвал не верить тем, кто называет бюджет страны проинфляционным. Он добавил, что финансовый план, наоборот, учитывает задачи по снижению инфляционного давления.
Ранее экономист Евгений Змиев в разговоре с НСН предрек доллар по 150 рублей и вспомнил дефолт 1998 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru