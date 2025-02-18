СМИ: Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три раза

При этом общий объем затрат на продвижение рекламодателей из Китая составил 2,2 миллиарда рублей. Среди них 1,5 миллиарда рублей пришлись на первые три квартала года.

Также уточняется, что в первые три квартала года на долю китайских компаний пришлось около 3% всей выручки VK от рекламы. Для сравнения, еще в 2023 году этот показатель составлял 1%.

По словам исполнительного директора по цифровым коммуникациям PHD (рекламная группа Media Direction Group) Марии Литошиной, общий объем расходов китайских компаний на рекламу в Рунете в 2024 году вырос на 35–50% к предыдущему году. По ее словам, подобный рост связан увеличением импорта китайских товаров.

Ранее сообщалось, что объем экспорта из Китая в Россию в сентябре 2024 года достиг рекордного месячного показателя за всю историю наблюдений – $11,25 миллиарда долларов. Рост экспорта в годовом выражении в сентябре составил 16,6%, это самый быстрый темп в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

