СМИ: Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три раза
Китайские компании за 2024 год нарастили расходы на рекламу в VK почти в три раза, пишет РБК со ссылкой на директора по продукту «VK Реклама» Якова Стинского.
При этом общий объем затрат на продвижение рекламодателей из Китая составил 2,2 миллиарда рублей. Среди них 1,5 миллиарда рублей пришлись на первые три квартала года.
Также уточняется, что в первые три квартала года на долю китайских компаний пришлось около 3% всей выручки VK от рекламы. Для сравнения, еще в 2023 году этот показатель составлял 1%.
По словам исполнительного директора по цифровым коммуникациям PHD (рекламная группа Media Direction Group) Марии Литошиной, общий объем расходов китайских компаний на рекламу в Рунете в 2024 году вырос на 35–50% к предыдущему году. По ее словам, подобный рост связан увеличением импорта китайских товаров.
Ранее сообщалось, что объем экспорта из Китая в Россию в сентябре 2024 года достиг рекордного месячного показателя за всю историю наблюдений – $11,25 миллиарда долларов. Рост экспорта в годовом выражении в сентябре составил 16,6%, это самый быстрый темп в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru