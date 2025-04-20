СМИ: Китай в марте нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию почти втрое
Китай в марте нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию почти втрое. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
По данным РИА Новости, в начале весны импорт легковых автомобилей из Китая в Россию продемонстрировал первый рост с сентября прошлого года — объем поставок увеличился в 2,6 раза, достигнув 605 миллионов долларов, что стало максимальным показателем с декабря 2024 года.
Одновременно восстановились и поставки грузовых автомобилей: за месяц их объем вырос в 3,6 раза до 57,7 миллионов долларов, превысив значения конца 2024 года.
Всего за январь—март Россия закупила китайских легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых — на 98,5 миллионов. Тем не менее, эти цифры в 1,7 и 4,6 раза соответственно ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
Ранее сегодня стало известно, что РФ увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до годового максимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru