СМИ: Китай планирует наладить экспорт в Европу по суше через Россию

В январе и феврале 2021 года Китай отправил в Европу более 2 тыс. грузовых поездов. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года. В целом в прошлом году доля перевозок китайских товаров в Европу по железной дороге через Азию и Россию выросла на 50%. Это связано с тем, что морские перевозки более долги и дорогостоящие, сообщает Financial Times.

По данным Financial Times, китайские предприниматели сделали выбор в пользу железнодорожных перевозок, потому что стоимость транспортировку значительно выросла, при этом время доставки выросло вдвое.

Агент в Шанхае Фиона Ванг, общаясь с журналистом, предположила, что фитнес-оборудование и продукция, связанная с борьбой с коронавирусом, электроника будут отправляться из Китая по суше, так как не подходят для авиаперевозок.

По подсчетам экспертов, от 20 до 30% предпочли железнодорожные перевозки морским. Тем более, что ситуацию усугубила блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

