СМИ: KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до конца года
Бренды KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до конца этого года, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, сейчас автомобильные салоны распродают остатки с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки. Причиной ликвидации бизнеса стали санкции. Отмечается, что параллельный импорт не оправдал ожиданий.
Mash пишет, что в одном из московских автосалонов остались всего две модели популярных марок, но с наценкой в миллион. Так, KIA Cerato 2022 не в максимальной комплектации предлагают купить за три миллиона рублей, а KIA K5 - за 3,5 миллиона.
Минпромторг с 1 октября ограничил ввоз по параллельному импорту автомобилей китайских компаний, которые не уходили из России и продолжают импортировать автомобили в РФ официально, напоминает RT.
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