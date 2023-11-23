СМИ: Кабмин не поддержал инициативу о регулировании цен на топливо
В правительстве не поддержали регулирование цен на бензин и дизель, так как введение такой меры приведет к искажению рыночного ценообразования, пишут «Известия».
Также отмечается, что дополнительное регулирование приведет к снижению инвестиций в модернизацию НПЗ и АЗС.
Группа депутатов от ЛДПР ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель.
О том, что цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на принятые меры правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина 27 сентября.
Цены на бензин в России продолжат расти в пределах инфляции, их снижения ждать не стоит, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша «Радиоточке НСН».
В России был создан искусственный дефицит топлива, который потянул цены вверх и поставил под угрозу сельскохозяйственные работы, объяснил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru