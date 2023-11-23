СМИ: Кабмин не поддержал инициативу о регулировании цен на топливо

В правительстве не поддержали регулирование цен на бензин и дизель, так как введение такой меры приведет к искажению рыночного ценообразования, пишут «Известия».

Также отмечается, что дополнительное регулирование приведет к снижению инвестиций в модернизацию НПЗ и АЗС.

Группа депутатов от ЛДПР ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель.

О том, что цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на принятые меры правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина 27 сентября.