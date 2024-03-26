СМИ: К сентябрю экспорт кофе робуста из Вьетнама упадет на 20%

К сентябрю 2024 года отгрузки робусты упадут на 20% из-за засухи во Вьетнаме, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

В стране отмечается рекордная за 10 лет аномальная жара без нужного количества осадков. Местные фермеры уже опасаются, что воды для полива не хватит и массово переходят с выращивания кофе на альтернативные культуры.