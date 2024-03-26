СМИ: К сентябрю экспорт кофе робуста из Вьетнама упадет на 20%
К сентябрю 2024 года отгрузки робусты упадут на 20% из-за засухи во Вьетнаме, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.
В стране отмечается рекордная за 10 лет аномальная жара без нужного количества осадков. Местные фермеры уже опасаются, что воды для полива не хватит и массово переходят с выращивания кофе на альтернативные культуры.
Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2024 года средний чек на кофе с собой составил 193 руб., что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом число покупок кофе навынос за год выросло на 14%.
Подорожание кофе навынос не связано с ростом цен на сырье, в заведениях увеличились затраты на электричество и аренду, заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Магадане задержан министр природных ресурсов Олег Косолапов
- Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа
- Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»
- ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам СБУ
- SWIFT до 2026 года запустит платформу для интеграции цифровых валют центробанков
- Кулеба: Западу нужно смириться с тем, что ему придется развернуть войска на Украине
- Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева
- СМИ: Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина задержана в Москве
- Мужчина, напавший на людей в компьютерном клубе во Фрязине, пришел туда случайно
- Новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru