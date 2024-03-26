СМИ: К сентябрю экспорт кофе робуста из Вьетнама упадет на 20%

К сентябрю 2024 года отгрузки робусты упадут на 20% из-за засухи во Вьетнаме, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

В стране отмечается рекордная за 10 лет аномальная жара без нужного количества осадков. Местные фермеры уже опасаются, что воды для полива не хватит и массово переходят с выращивания кофе на альтернативные культуры.

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Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2024 года средний чек на кофе с собой составил 193 руб., что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом число покупок кофе навынос за год выросло на 14%.

Подорожание кофе навынос не связано с ростом цен на сырье, в заведениях увеличились затраты на электричество и аренду, заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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