СМИ: к Новому году цены на говядину вырастут на 7-10%

К началу новогодних праздников стоимость говядины повысится на 7-10%, пишет «Парламентская газета».

Цены на праздничный стол на Новый год вырастут на 5,5-10%

Причиной названо сокращение поголовья скота. Также повышение цен объясняется сложностью в производстве мяса коров.

На окончательную стоимость продукции повлияет сокращение малых и средних предприятий. Отмечается, что цены на говядину продолжат расти.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупредили о повышении себестоимости рыбы на 26%. На рост цен повлияет увеличение налога на вывоз топлива из РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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