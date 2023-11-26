СМИ: к Новому году цены на говядину вырастут на 7-10%
К началу новогодних праздников стоимость говядины повысится на 7-10%, пишет «Парламентская газета».
Причиной названо сокращение поголовья скота. Также повышение цен объясняется сложностью в производстве мяса коров.
На окончательную стоимость продукции повлияет сокращение малых и средних предприятий. Отмечается, что цены на говядину продолжат расти.
Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупредили о повышении себестоимости рыбы на 26%. На рост цен повлияет увеличение налога на вывоз топлива из РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru