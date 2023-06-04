СМИ: Из всех стран Европы только в России подешевели продукты
По итогам апреля только в России из всех стран Европы снизились цены на продукты. Об этом свидетельствую расчеты РИА Новости.
Так, российские цены на продукты в апреле 2023 года снизились на 0,22% в годовом выражении.
Отмечается, что минимальная инфляция на продовольствие в странах ЕС зафиксирована в Швейцарии. Здесь цены на продукты выросли на 5,4% по сравнению с показателями прошлого года, пишет Газета.ru.
В нескольких странах отмечена инфляция на продукты ниже 10%: в Албании (9,6%), на Кипре (6,7%) и в Белоруссии (6,1%).
Журналисты агентства подсчитали, что самая большая продуктовая инфляция зафиксирована Венгрии – с ростом 39% к данным прошлого года.
Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что в первую очередь подорожают овощи, пишет NEWS.ru. Центробанк предупредил об ускорении инфляции к лету. В июле-сентябре она может быть на 4% выше, чем в прошлом году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru