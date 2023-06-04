СМИ: Из всех стран Европы только в России подешевели продукты

Так, российские цены на продукты в апреле 2023 года снизились на 0,22% в годовом выражении.

Отмечается, что минимальная инфляция на продовольствие в странах ЕС зафиксирована в Швейцарии. Здесь цены на продукты выросли на 5,4% по сравнению с показателями прошлого года, пишет Газета.ru.

В нескольких странах отмечена инфляция на продукты ниже 10%: в Албании (9,6%), на Кипре (6,7%) и в Белоруссии (6,1%).

Журналисты агентства подсчитали, что самая большая продуктовая инфляция зафиксирована Венгрии – с ростом 39% к данным прошлого года.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что в первую очередь подорожают овощи, пишет NEWS.ru. Центробанк предупредил об ускорении инфляции к лету. В июле-сентябре она может быть на 4% выше, чем в прошлом году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

