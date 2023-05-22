СМИ: Банан могут признать социально значимым продуктом

По данным издания, министерству поручили обеспечить проработку вопроса «в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле». Так, предлагается временно обнулить ставки таможенной пошлины на бананы: сейчас ее базовая ставка составляет 4%, не менее 0,015 €/кг.

Согласно данным Росстата, в апреле 2022 года цена за 1 кг бананов составляла 115,2 рубля, а в апреле текущего года она выросла до 129,5 рубля. Отмечается, что потребление этих фруктов в РФ на 0,8–0,9 кг выше, чем потребление яблок: 9,8 кг в год на душу населения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ведомстве рассматривают предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров, пишет Газета.ру.

«В настоящее время это предложение прорабатывается», — указали в службе.

