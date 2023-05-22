СМИ: Банан могут признать социально значимым продуктом

Минэкономразвития может признать бананы социально значимым продуктом для россиян. Об этом сообщают Известия со ссылкой на итоги совещания правкомиссии по экономическому развитию под председательством главы министерства Максима Решетникова.

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По данным издания, министерству поручили обеспечить проработку вопроса «в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле». Так, предлагается временно обнулить ставки таможенной пошлины на бананы: сейчас ее базовая ставка составляет 4%, не менее 0,015 €/кг.

Согласно данным Росстата, в апреле 2022 года цена за 1 кг бананов составляла 115,2 рубля, а в апреле текущего года она выросла до 129,5 рубля. Отмечается, что потребление этих фруктов в РФ на 0,8–0,9 кг выше, чем потребление яблок: 9,8 кг в год на душу населения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ведомстве рассматривают предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров, пишет Газета.ру.

«В настоящее время это предложение прорабатывается», — указали в службе.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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