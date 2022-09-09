Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки

По словам эксперта, Украина задолжала Западу около $100 млрд и может расплатиться только зерном, отмечает телеканал «360».

«В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — указал Клопенко.

Экономист отметил, что европейцы отказываются признавать, что зерно с Украины поступает не в Африку. Однако страны континента не столкнутся с продовольственным кризисом: зерно в страны региона поставит Россия, пишет Ura.ru.

