Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
Украине зимой может грозить голод из-за действующей продуктовой сделки и вывоза продовольствия из страны. Об этом заявил экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, Украина задолжала Западу около $100 млрд и может расплатиться только зерном, отмечает телеканал «360».
«В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — указал Клопенко.
Экономист отметил, что европейцы отказываются признавать, что зерно с Украины поступает не в Африку. Однако страны континента не столкнутся с продовольственным кризисом: зерно в страны региона поставит Россия, пишет Ura.ru.
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