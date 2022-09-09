Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки

Украине зимой может грозить голод из-за действующей продуктовой сделки и вывоза продовольствия из страны. Об этом заявил экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

Путин заявил, что зерно с Украины направилось в Европу вместо развивающихся стран

По словам эксперта, Украина задолжала Западу около $100 млрд и может расплатиться только зерном, отмечает телеканал «360».

«В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — указал Клопенко.

Экономист отметил, что европейцы отказываются признавать, что зерно с Украины поступает не в Африку. Однако страны континента не столкнутся с продовольственным кризисом: зерно в страны региона поставит Россия, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыКризисУкраина
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