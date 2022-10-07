СМИ: Испания прекратила обслуживать выпущенные в России карты UnionPay

Один из крупнейших испанских банков Santander завершил обслуживание выпущенных в России карт платежной системы UnionPay. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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Собеседник агентства пояснил, что на такой шаг Santander пошел в рамках общей политики антироссийских санкций. Решение было принято недавно, но уже приводится в исполнение.

Также карты UnionPay, выпущенные российскими банками, перестали принимать в Чехии и Финляндии.

Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал россиянам о способах расплачиваться за границей под санкциями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИспанияСанкции Против РоссииЗапретБанковские Карты
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