СМИ: Испания прекратила обслуживать выпущенные в России карты UnionPay

Собеседник агентства пояснил, что на такой шаг Santander пошел в рамках общей политики антироссийских санкций. Решение было принято недавно, но уже приводится в исполнение.

Также карты UnionPay, выпущенные российскими банками, перестали принимать в Чехии и Финляндии.

Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал россиянам о способах расплачиваться за границей под санкциями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

