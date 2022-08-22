«Опыт Ирана»: В России предложили продавать топливо иностранным перевозчикам дороже

Собеседник «Радиоточка НСН» отмечает, что профессиональное сообщество предлагало правительству разные варианты по поддержки отрасли, но пока проблемы перевозчиков только копятся.

«Можно перенять опыт Ирана в части топлива. У нас оно стоит 50 рублей за литр, а в Европе 2,5 доллара и европейцы просто вывозят его у нас. Можно было бы сделать так, что 50 литров топлива продаются по внутрироссийским ценам, а остальное – по европейским. Мы посчитали, это могло бы принести в бюджет 27 миллиардов. В Минэнерго предложили обратиться с этим предложением в Минфин. У нас, к сожалению, министерства и ведомства не хотят работать на экономику. Каждый занимается своими меркантильными интересами. Нет у нас и органа, который занимался развитием грузоперевозок в нашей стране. Минтранс, к сожалению, не отвечает за это и с них не спрашивают, хотя мы связующее звено экономики», - подчеркнул Матягин.

Что касается цен на грузоперевозки, то, по словам эксперта, с марта они подорожали.

«Цены сейчас немного отыгрались назад, но процентов на 60 поднялась стоимость перевозок. Могут после нововведения (запрета на въезд фур из ЕС - прим. НСН) снизиться цены на товары», - сказал Матягин.

Ранее в эфире НСН Владимир Матягин рассказал, что падение доходов у отечественных перевозчиков уже оценивается в 16-20%. Если рухнет транспортный сектор, то это повлияет на всю экономику, а россияне уже к новому году могут остаться без тех или иных товаров.

