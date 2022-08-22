«Опыт Ирана»: В России предложили продавать топливо иностранным перевозчикам дороже
Повышение цен на топливо для иностранных перевозчиков принесло бы в бюджет 27 миллиардов рублей, сказал НСН эксперт Владимир Матягин.
Цены на топливо для иностранных перевозчиков должны быть выше. Это позволило бы дополнительно получить 27 миллиардов рублей и часть этих денег направить на поддержку российских перевозчиков, заявил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
С 1 октября для большегрузов из ЕС вступает в силу запрет на пересечение российской границы. Отечественный бизнес будет вынужден забирать иностранную продукцию на границе, то есть заниматься перегрузкой или перецепкой, хотя фурам с определенными грузами могут сохранить въезд в РФ в порядке исключения. Матягин считает, что запрет въезда фур немного улучшит ситуацию с внутренними перевозками.
«На финской границе, к примеру, перецепка уже работает. Процесс занимает 15-20 минут. Введение запрета правильное. Мы еще в апреле предлагали принять ответные меры, потому что наши перевозчики пострадали, остались без работы. Конечно, ситуацию внутренних перевозок на 100% нововведения не исправят. У нас есть кредитные каникулы, а лизинговых нет, перевозчикам нужно помочь сохранить автомобили. Мы акцентируем внимание на то, что европейские перевозчики ездят по стране, а наши стоят и смотрят. Цены на перевозку европейцы подняли в 3-4 раза, потому что не увидели конкурентов. Все кругом зарабатывают, а перевозчик наш страдает. С марта падение на внутреннем рынке перевозок ежемесячно составляет 4-6%. Это очень серьезно. А ведь перевозчики несут ответственность перед государством и платят налоги», - сказал Матягин.
Собеседник «Радиоточка НСН» отмечает, что профессиональное сообщество предлагало правительству разные варианты по поддержки отрасли, но пока проблемы перевозчиков только копятся.
«Можно перенять опыт Ирана в части топлива. У нас оно стоит 50 рублей за литр, а в Европе 2,5 доллара и европейцы просто вывозят его у нас. Можно было бы сделать так, что 50 литров топлива продаются по внутрироссийским ценам, а остальное – по европейским. Мы посчитали, это могло бы принести в бюджет 27 миллиардов. В Минэнерго предложили обратиться с этим предложением в Минфин. У нас, к сожалению, министерства и ведомства не хотят работать на экономику. Каждый занимается своими меркантильными интересами. Нет у нас и органа, который занимался развитием грузоперевозок в нашей стране. Минтранс, к сожалению, не отвечает за это и с них не спрашивают, хотя мы связующее звено экономики», - подчеркнул Матягин.
Что касается цен на грузоперевозки, то, по словам эксперта, с марта они подорожали.
«Цены сейчас немного отыгрались назад, но процентов на 60 поднялась стоимость перевозок. Могут после нововведения (запрета на въезд фур из ЕС - прим. НСН) снизиться цены на товары», - сказал Матягин.
Ранее в эфире НСН Владимир Матягин рассказал, что падение доходов у отечественных перевозчиков уже оценивается в 16-20%. Если рухнет транспортный сектор, то это повлияет на всю экономику, а россияне уже к новому году могут остаться без тех или иных товаров.
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