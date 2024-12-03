СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%
Инфляция к концу 2024 года увеличится до 9% годовых вместо 8–8,5%, указанных в прогнозе Центробанка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
При этом один из аналитиков, опрошенных изданием, ожидает инфляцию на уровне 8,5% - 9%. Еще один эксперт заявляет о более пессимистичном прогнозе в диапазоне в 9-10%.
По данным издания, повышение цен будет связано с ослаблением рубля, которое приведет к удорожанию импортных товаров.
Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин сообщил «Радиоточке НСН», что замедление инфляции к марту нереально, поскольку в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru