СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%

При этом один из аналитиков, опрошенных изданием, ожидает инфляцию на уровне 8,5% - 9%. Еще один эксперт заявляет о более пессимистичном прогнозе в диапазоне в 9-10%.

По данным издания, повышение цен будет связано с ослаблением рубля, которое приведет к удорожанию импортных товаров.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин сообщил «Радиоточке НСН», что замедление инфляции к марту нереально, поскольку в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим.

