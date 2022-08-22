СМИ: Индия и Россия могут признать платежные системы друг друга

«Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — указывает издание.

Вопрос о признании платежных систем обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, пишет «Свободная пресса». В частности, эта тема затрагивалась во время визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала, состоявшегося 17-18 августа, отмечает телеканал «360».

