СМИ: Индия и Россия могут признать платежные системы друг друга

Индия и Россия могут вскоре взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay. Об этом сообщает Deccan Herald.

СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США

«Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — указывает издание.

Вопрос о признании платежных систем обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, пишет «Свободная пресса». В частности, эта тема затрагивалась во время визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала, состоявшегося 17-18 августа, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Платежные СистемыРоссияИндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры