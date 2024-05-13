СМИ: Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ

Страны Европейского союза планируют ввести ограничительные меры еще против 11 судов, которые используются Россией, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти суда Россия якобы использует для обхода санкций. Так, планируемые ограничительные меры затруднят работу судов, например, при получении топлива. При этом эксперты считают, что меры незначительно повлияют на отрасль морских перевозок.

Также G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил ранее помощник госсекретаря Джеффри Пайатт.

Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

