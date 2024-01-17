Орешкин: нефть и отрасли добычи дали нулевой вклад в рост экономики РФ
17 января 202420:01
Доходы от продажи российской нефти составили нулевой вклад в рост ВВП в 2023 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.
По его словам, рост был обеспечен другой частью экономики РФ.
«Добычные отрасли дали нулевой вклад в ВВП», - добавил Орешкин.
Ранее Минфине РФ заявили, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru