Орешкин: нефть и отрасли добычи дали нулевой вклад в рост экономики РФ

Доходы от продажи российской нефти составили нулевой вклад в рост ВВП в 2023 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

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По его словам, рост был обеспечен другой частью экономики РФ.

«Добычные отрасли дали нулевой вклад в ВВП», - добавил Орешкин.

Ранее Минфине РФ заявили, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Максим Орешкин // Flickr
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