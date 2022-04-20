СМИ: Илон Маск готов вложить более $10 млрд личных средств на покупку Twitter
Самый богатый человек в мире Илон Маск готов инвестировать от 10 до 15 млрд долларов собственных денег, чтобы сделать Twitter частной компанией. Об этом сообщила газета New York Post.
Согласно источнику, Маск может быть готов взять кредит под свою текущую долю, чтобы привлечь несколько миллиардов долларов. По предположениям New York Post, американский предприниматель сталкивается с препятствиями при сборе денег.
Также стало известно, что Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.
Ранее Маск предложил $54,2 за акцию Twitter. Таким образом, он оценил компанию в $43,39 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер
- Макрон и Ле Пен проведут дебаты в прямом эфире
- СМИ: Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву
- СМИ: Илон Маск готов вложить более $10 млрд личных средств на покупку Twitter
- Apple удалил TikTok из российского App Store
- Пентагон: США доставят свои гаубицы на Украину в ближайшие дни
- Меланшон призвал соотечественников избрать его премьер-министром Франции
- Трюдо: Канада поставит Украине тяжелую артиллерию
- МИД Франции: ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни
- СМИ: Самолет ВВС Нигерии разбился на севере страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru