СМИ: Илон Маск готов вложить более $10 млрд личных средств на покупку Twitter

Самый богатый человек в мире Илон Маск готов инвестировать от 10 до 15 млрд долларов собственных денег, чтобы сделать Twitter частной компанией. Об этом сообщила газета New York Post.

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Согласно источнику, Маск может быть готов взять кредит под свою текущую долю, чтобы привлечь несколько миллиардов долларов. По предположениям New York Post, американский предприниматель сталкивается с препятствиями при сборе денег.

Также стало известно, что Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.

Ранее Маск предложил $54,2 за акцию Twitter. Таким образом, он оценил компанию в $43,39 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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