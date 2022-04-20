СМИ: Илон Маск готов вложить более $10 млрд личных средств на покупку Twitter

Согласно источнику, Маск может быть готов взять кредит под свою текущую долю, чтобы привлечь несколько миллиардов долларов. По предположениям New York Post, американский предприниматель сталкивается с препятствиями при сборе денег.

Также стало известно, что Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.

Ранее Маск предложил $54,2 за акцию Twitter. Таким образом, он оценил компанию в $43,39 млрд.