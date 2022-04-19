СМИ: Apollo Global может выдать кредит на покупку Twitter
Американская управляющая компания Apollo Global Management рассматривает возможность содействия в приобретении Twitter. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным газеты, Apollo может предоставить необходимый для покупки кредит гендиректору Tesla Motors Илону Маску, который ранее предложил более $41 млрд за Twitter, или другим возможным покупателям.
Apollo также рассматривает возможность сотрудничества между компанией Yahoo, владельцем которой она является, и Twitter.
Ранее стало известно, что Илон Маск предложил купить оператора Twitter за $41,39 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 434 / сут.
Умерли
374 тыс.+213 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+14 324 / сут.
- СМИ: Apollo Global может выдать кредит на покупку Twitter
- Все антиковидные ограничения снимаются при пересечении внутренней границы Кипра
- Дума обсудит запрет стройки на Байкале во втором чтении
- Telegram внедрил перевод сообщений с украинского языка
- Министр по гражданским делам Палестины посетит Москву в мае
- Макрон: «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой»
- Минфин США: все страны должны следовать санкциям против РФ
- Пентагон начнет тренировку украинских военных
- Госдеп США: Блинкен пока не планирует визит в Киев
- Новый завод по переработке отходов в Псковской области построят к 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru