СМИ: Apollo Global может выдать кредит на покупку Twitter

По данным газеты, Apollo может предоставить необходимый для покупки кредит гендиректору Tesla Motors Илону Маску, который ранее предложил более $41 млрд за Twitter, или другим возможным покупателям.

Apollo также рассматривает возможность сотрудничества между компанией Yahoo, владельцем которой она является, и Twitter.

Ранее стало известно, что Илон Маск предложил купить оператора Twitter за $41,39 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.

