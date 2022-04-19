СМИ: Apollo Global может выдать кредит на покупку Twitter

Американская управляющая компания Apollo Global Management рассматривает возможность содействия в приобретении Twitter. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным газеты, Apollo может предоставить необходимый для покупки кредит гендиректору Tesla Motors Илону Маску, который ранее предложил более $41 млрд за Twitter, или другим возможным покупателям.

Apollo также рассматривает возможность сотрудничества между компанией Yahoo, владельцем которой она является, и Twitter.

Ранее стало известно, что Илон Маск предложил купить оператора Twitter за $41,39 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.

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ТЕГИ:Илон МаскTwitter
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