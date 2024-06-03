СМИ: Грузоперевозки из Китая подорожали вдвое из-за острого дефицита контейнеров
Грузоперевозки из Китая резко подорожали из-за острого дефицита контейнеров, сообщает издание «Коммерсант».
Так, по данным газеты, спотовые ставки на контейнерные перевозки грузов выросли в два раза с начала года. В мае они подорожали на 50%, и участники рынка ожидают дальнейшего роста цен.
По словам главы «Транс Синергии» (входит в ЕСП) Станислава Станкевича, такая ситуация сложилась из-за конфликта в Красном море, потому что нападения йеменских хуситов вынуждают суда идти в обход мыса Доброй Надежды, и удлинение рейсов привело к росту числа контейнеров, находящихся в пути.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года перевозка строительных грузов по железной дороге в России показала худшую динамику за последние пять лет, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru